Problèmes de voisinage – Une femme intoxiquée par le chantier du musée de Sainte-Croix Une voisine a été hospitalisée quelques heures après avoir respiré des émanations de monoxyde de carbone. Les promoteurs cherchent le dialogue. Fabien Lapierre

L’utilisation d’une tronçonneuse à essence dans la cave mal aérée du CIMA – actuellement emballé pour rénovation – a fait remonter du monoxyde de carbone dans les parties communes de l’immeuble d’habitation voisin par une gaine de chauffage à distance. FLORIAN CELLA

C’est une odeur de combustible imprégnant sa cage d’escalier qui l’a alertée. «Au bout d’une heure, l’air était devenu irrespirable et ça me brûlait la gorge, se souvient Irina*. Je craignais une fuite du chauffage à gaz, alors j’ai appelé les pompiers. Comme je me sentais nauséeuse, j’ai été transportée en ambulance à l’hôpital de Sainte-Croix. J’ai dû être oxygénée durant cinq heures pour rétablir des paramètres normaux», raconte-t-elle, encore choquée par les événements de ce 27 juillet.