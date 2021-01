Peur sur Yvonand – Une femme se bat pour dénoncer le harceleur qui inquiète son voisinage Ciblée par un homme perturbé psychologiquement, une mère de famille a sollicité à de multiples reprises la police. Antoine Hürlimann

À Yvonand, un homme perturbé psychologiquement harcèle une mère de famille. Il lui a par ailleurs envoyé des messages à caractère sexuel. FLORIAN CELLA

Mardi matin, à Yvonand, Julie* est encore en état de choc. Deux jours plus tôt, elle était réveillée au petit matin par d’insistants coups de sonnette. Derrière sa porte, un homme maigre et de petite taille s’excite. Il a la cinquantaine et est perturbé psychologiquement. Et surtout, il harcèle la femme et un de ses fils depuis plusieurs jours.

C’est le petit garçon – âgé de 6 ans – qui l’a introduit au sein de l’appartement familial, fin décembre, après avoir été approché en pleine rue. «L’homme fait pitié et semble désœuvré», explique Julie. Déstabilisée mais touchée par cet homme, la mère de famille lui donne son numéro de portable, au cas où il aurait besoin d’aide.