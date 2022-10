Succession Ueli Maurer – Une femme serait le bon choix stratégique pour l’UDC De tous les partis gouvernementaux, l’UDC est le seul à n’avoir jamais eu de conseillère fédérale. Or le vivier existe pour corriger cette situation. Florent Quiquerez

Bundesrat Ueli Maurer kommt zu einer Medienkonferenz bei der er seinen Ruecktritt aus dem Bundesrat erklaert, am Freitag, 30. September 2022 in Bern. (Photo d’archives) KEYSTONE/Peter Klaunzer

Être une femme doit-il être un critère pour succéder à Ueli Maurer? Quand on pose la question à Caspar Baader, ancien ponte de l’UDC et président de la puissante commission de sélection, on s’attend à se faire envoyer sur les roses. Pas du tout. Non seulement sa réponse est nuancée, mais en plus, il évoque de lui-même la possibilité d’un ticket 100% féminin.