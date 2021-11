Nouvelle campagne d’information – Une femme sur deux subit des violences sexuelles en Suisse Des manifestations seront organisées jusqu’au 10 décembre pour attirer l’attention sur la violence sexualisée, encore souvent considérée comme «normale».

«Le harcèlement verbal et d’autres comportements qui objectivent les femmes servent de terrain fertile à des agressions plus importantes», relève l’organisation féministe pour la paix. KEYSTONE/DPA/MAURIZIO GAMBARINI

Une femme sur deux subit des violences sexualisées en Suisse, avec souvent des conséquences à long terme. Une campagne débute jeudi pour informer et sensibiliser le public sur ce phénomène, encore souvent considéré comme «normal».

Jusqu’au 10 décembre, plus de 150 organisations partenaires organiseront des manifestations pour attirer l’attention sur ce problème, sous la coordination de l’organisation féministe pour la paix, indique mercredi cette dernière.

Conséquences à long terme

Les personnes concernées souffrent souvent longtemps et gravement des conséquences de ces agissements, pour certaines pendant toute leur vie. Malgré cela, la violence sexualisée reste trop peu thématisée.

«Le harcèlement verbal et d’autres comportements qui objectivent les femmes servent de terrain fertile à des agressions plus importantes et sont pourtant généralement acceptés comme étant «normaux». C’est justement là que se situe le problème, un problème qui nous concerne toutes et tous», explique Anna-Béatrice Schmaltz, responsable de la campagne.

Pour cette dernière, «il faut notamment davantage de mesures de prévention et un soutien adéquat pour les personnes concernées».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.