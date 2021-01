Jura Bernois – Une ferme entièrement détruite par les flammes à Cortébert La partie agricole d’une ferme et la maison d’habitation rattachée sont parties en fumée dans la nuit de jeudi à vendredi à Cortébert dans le Jura bernois. Une cinquantaine de veaux ont péri dans l’incendie. Comm/smk

Le sinistre à Cortébert (BE) a nécessité l’intervention d’une quarantaine de pompiers de la région. Keystone

Une ferme a été complètement détruite par les flammes dans la nuit de jeudi à vendredi à Rière le Moulin à Cortébert (BE). Les trois personnes à l’intérieur de la partie habitable de la ferme ont pu sortir par elles-mêmes du bâtiment, indique la police cantonale bernoise dans un communiqué publié vendredi

Personne n’a été blessé. Si une septantaine de vaches ont été sauvées des flammes, une cinquantaine de veaux ont péri dans l’incendie.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue et la Police cantonale bernoise a ouvert une enquête afin de la déterminer. Un piquet d’incendie a été mis en place et des fumées vont continuer à s’échapper des décombres pendant plusieurs jours.