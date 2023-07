Broye valdo-fribourgeoise – Une ferme laitière part en flammes à Grandcour Une vache et deux veaux ont péri à la suite d’un sinistre survenu durant la nuit de jeudi à vendredi. Sébastien Galliker

Malgré les efforts des pompiers, qui se poursuivront jusqu’à samedi au moins, le bâtiment a été entièrement détruit. DR

Active dans le commerce de bétail, les grandes cultures et la production laitière, une famille de Grandcour a vu son étable partir en fumée, vendredi matin. L’alarme pour cet incendie sur une ferme située sur le territoire du village de Forel (FR), commune d’Estavayer, mais tout proche du village vaudois de Grandcour, a été donnée vers 4 h. «Une enquête est en cours afin de déterminer les causes de l’incendie», annonce la police cantonale fribourgeoise.

«À notre arrivée, l’inflammation de la ferme était déjà totale. Les bêtes étaient sorties d’elles-mêmes.» Capitaine David Bise, chef d’intervention

Au total, quelque 75 pompiers des bases de départ d’Estavayer-le-Lac et Cheyres-Châbles, appuyés par leurs homologues vaudois de la Broye-Vully, du Nord vaudois et du SPSL de Lausanne sont intervenus. «À notre arrivée, l’inflammation de la ferme était déjà totale. Les bêtes étaient sorties d’elles-mêmes. Nous avons fait en sorte de réduire le foyer et de protéger le poulailler voisin», détaille le capitaine David Bise, chef d’intervention.

Jusqu’à samedi

Malgré leur action, une vache blessée a toutefois dû être euthanasiée sur place, tandis que la blessure d’une autre devait être surveillée. Deux veaux ont aussi péri dans le bâtiment détruit. Les agriculteurs avaient récemment décidé de cesser leur production pour la fabrication du fameux gruyère produit dans la fromagerie locale.

«Il y a 1500 m³ de foins et fourrage à détasser pour éviter que le brasier ne reprenne.» Major Patrick Michel, commandant des pompiers de la Broye

«Suite à l’incendie, un début de pollution a été détecté dans la Petite-Glâne», communique la police cantonale fribourgeoise. Le bataillon des pompiers de la Broye fribourgeoise a aussi averti la population d’un risque de fumées nocives dans les environs, l’édifice étant recouvert de panneaux solaires. Leur intervention se poursuivra jusqu’à samedi au moins. «Il y a 1500 m³ de foins et fourrage à détasser pour éviter que le brasier ne reprenne», explique le major Patrick Michel, commandant du bataillon.

La ferme avait déjà été touchée par un incendie en 2011, sans que la bâtisse ne soit démolie toutefois. Du fourrage fraîchement mis à l’abri s’était alors échauffé au point de s’enflammer.

Sébastien Galliker est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2017. Au bureau de Payerne, il couvre l'actualité de la Broye vaudoise et fribourgeoise. Journaliste depuis 2000, il a travaillé à La Broye Hebdo, aux sports et en région. Plus d'infos @sebgalliker

