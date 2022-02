Office des poursuites et faillites – Une Ferrari et une Maserati pour une vente aux enchères publique exceptionnelle Le Canton de Genève vendra le vendredi 4 février une quinzaine de voitures ainsi que quatre motos. Lorraine Fasler

Parmi les lots phares figure une Ferrari F599 GTB Fiorano F1 de 2006, jamais immatriculée, immobilisée depuis onze ans. OFFICES CANTONAUX DES POURSUITES ET DES FAILLITES 1 / 2

Qui décrochera la Ferrari? Et à quel prix? Les Offices cantonaux des poursuites et des faillites organisent vendredi 4 février la vente aux enchères d’une quinzaine de voitures, dont certaines d’exception, et de quatre motos (photos à disposition sur leur site). Les mises débuteront à 10 h à la route du Pré-de-la-Fontaine 10, à Satigny. Il faudra payer cash et comptant (soit en une fois, dès l’adjudication. Sauf pour la Ferrari*).

La Ferrari F599 GTB Fiorano F1 de 2006 fait office de tête d’affiche. «Cette Ferrari n’a jamais été immatriculée, souligne Mauro Contessotto, le commissaire-priseur de l’État de Genève. C’est un plus! Elle a uniquement roulé de l’Allemagne à Genève. Elle était immobilisée depuis onze ans.» Un grand service est à prévoir toutefois.

Liste complète des biens à vendre Afficher plus FERRARI F599 GTB Fiorano F1, 04.2006, km 845, jamais immatriculée, form. 13.20 et copie de fiche d’homologation remis à l’acheteur.

MASERATI GHIBLI Q4, 2016, 1MA1 68, der. vis. 09.05.16, km 24’907

MERCEDES S500 4M, 2015, 1MG4 15, der. vis. 16.06.15, km 16’405

VOLVO XC90 T6 AWD, 2015, 1VB1 53, der. vis. 20.07.15, km 37’265

BENTLEY CONTINENTAL GT Speed, 2010, 1BA1 57, der. vis. 07.10.10, km 135’108

AUDI Q3 2.0 TDI QUATTRO, 2014, 1AD2 02, der. vis. 10.12.19, km 276’371

SMART BRABUS, 2004, 1SF2 06, der. vis. 02.09.08, km 31’930

NISSAN JUKE, 2015, 1NA8 41, der. vis. 03.12.15, km 87’775

MINI COOPER S CABRIO, 2011, 1MN4 65, der. vis. 24.01.19, km 122’088

MINI COOPER, 2005, 1MN4 17, der. vis. 13.10,13 km 70’752

MERCEDES BENZ E350 CDI EC, 2012, 1ME5 92, der. vis 16.06.20, km 250’869

FORD S-MAX, 2207, 1FH5 75, der. vis. 18.05,17 km 257’839

VW GOLF, 1999, 1VC6 02, der. vis. 19.01,10 km 142’421

MERCEDES B200, 2007, X, der. vis. 25.04.14, km 51’657

TOYOTA AVENSIS 2.2 D4D, 2006, 1TA3 21, der. vis. 28.01.19, km 244’411 Deux-roues: KTM 690 SMC R, 2020, 6KB3 25, der. vis. 06.05.20, km 10,8

KTM 690 SMC R, 2020, 6KB3 25, der. vis. 27.08.20, km 5933

YAMAHA XSR700, 2017, 6YA6 35, der. vis. 24.11,17 km 18’258

Harley-Davidson XL1200N, 2009, 6HB3 64, der. vis. 04.03.20, km 6768

Le Canton précise qu’un acompte de 30’000 francs* sera demandé à l’acheteur de la Ferrari. Le reste de la somme sera à payer par virement bancaire dans les trois jours ouvrables après la vente (mercredi 9 février 2022), conformément à l’art 129 al.2 LP. Le bien ne sera délivré que lorsque la totalité du paiement sera perçue.

D’autres bolides de luxe seront mis aux enchères vendredi, comme une Maserati Ghibli de 2016 ou une Bentley Continental GT Speed.

«Le Canton a déjà, par le passé, mis aux enchères des Ferrari ou d’autres voitures de luxe, comme des Porsche. Mais c’est assez exceptionnel d’en avoir autant à proposer dans la même vente», réagit Mauro Contessotto.

Des véhicules moins «luxe», comme une Smart, une Nissan Juke ou une Volkswagen «en mauvais état», sont proposés. Quatre motos, dont une Harley-Davidson XL1200N, figurent également à la vente.

Conditions de vente Afficher plus Objets vendus sans aucune garantie.

Dès son adjudication, l’objet vendu est placé sous la seule responsabilité de l’acquéreur.

Paiement immédiat en espèces (CHF) et au comptant.

Chèques et cartes de crédit/débit, cartes Maestro/EC exclus.

Les objets devront être emportés le jour même après la séance jusqu’à 17 h ou selon indication du commissaire-priseur.

Renseignements: Service des ventes – Mauro Contessotto - tél. : + 41 (22) 388 89 11

D’où viennent ces véhicules?

Impossible, en amont, de connaître la provenance exacte de ces biens, mais il s’agit de différents lots, provenant de faillites, de saisies ou du Ministère public.

L’argent récolté par ces ventes aux enchères reviendra aux créanciers.

Les véhicules seront exposés entre 9 h et 10 h vendredi, juste avant leur vente. Il est impossible de les essayer ni de les ramener après achat.

