Défenseur des «Blancs» – Une figure de la droite radicale américaine s’empare d’un château suisse Le château de Cressier, à Fribourg, a été acheté par le blogueur misogyne et nationaliste Vox Day. Il veut le louer pour accueillir ses sympathisants. La Commune dit «surveiller la situation». Sylvain Besson Catherine Boss Roland Gamp

Le château de Cressier, près de Morat, dans le canton de Fribourg. immoseeker.ch

C’est un lieu chargé d’histoire et, selon la Confédération, un «bien culturel d’importance nationale». Le château de Cressier, dans le canton de Fribourg, est une délicieuse demeure de pierre blonde, aux salons agrémentés de fresques et entourée d’un vaste jardin. Elle vient d’être rachetée par un étranger, et pas n’importe lequel: son nouveau propriétaire, T. B., est un blogueur en vue de la droite radicale américaine, qui entend sauver «les Blancs» (white people).