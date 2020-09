Italie – Une figure de proue de «Occupy Wall Street» décède L’anthropologue américain David Graeber, qui dénonçait les dérives du capitalisme et enseignait à Londres, s’est éteint à l’âge de 59 ans.

Le mouvement Occupy Wall Street s’était fait entendre courant 2013. AFP

L’anthropologue américain David Graeber est mort à l’âge de 59 ans, a fait savoir sa femme dans un message publié jeudi sur Twitter. Il était une figure de proue du mouvement de dénonciation des abus du capitalisme «Occupy Wall Street».

David Graeber s’est éteint mercredi dans un hôpital de Venise, en Italie. Militant altermondialiste et anarchiste, David Graeber avait joué un rôle important dans le mouvement «Occupy Wall Street», né en septembre 2011 dans les environs du quartier de la Bourse new-yorkaise en réponse à la crise financière.

Il est également l’auteur de nombreux ouvrages dont «Dette: 5000 ans d’histoire», «Bureaucratie, l’utopie des règles» et «Bullshit jobs», dans lequel il dénonçait les «jobs à la con» sans la moindre utilité sociale. Ancien professeur à l’université Yale et à Goldsmiths, University of London, David Graeber enseignait l’anthropologie à la London School of Economics (LSE). Il était par ailleurs un fervent soutien du mouvement d’indépendance des Kurdes au Moyen-Orient.

ATS/NXP