Chavirage sur la Reuss (AG) – Une fille de 7 ans a été retrouvée morte dans une rivière Un canot pneumatique qui transportait deux adultes et leurs trois enfants début septembre avait percuté un tronc d’arbre avant de chavirer. Le corps de la cadette a été trouvé samedi dernier, a indiqué jeudi la police.

L’accident était survenu le 5 septembre près de Mülligen, dans le canton d’Argovie. (Photo d’illustration) KEYSTONE/URS FLUEELER

Une semaine après le chavirage d’un canot pneumatique sur la Reuss en Argovie, la fille de 7 ans portée disparue a été trouvée morte dans la rivière près de Windisch (AG). Les circonstances exactes de l’accident restent peu claires. Elles font l’objet d’une enquête.

Le corps de l’enfant a été trouvé samedi dernier, indique jeudi la police argovienne. L’accident est survenu le dimanche 5 septembre près de Mülligen (AG).

Le canot pneumatique, qui transportait deux adultes et leurs trois enfants, a percuté un tronc d’arbre et a aussitôt chaviré. Les parents et deux enfants âgés de 10 et 12 ans ont pu être sauvés, mais pas la cadette.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.