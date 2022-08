Drame au Lignon – Une fillette tombe du 11e étage et meurt sur place L’accident est survenu ce jeudi matin. Une enquête pénale est ouverte. Le quartier est sous le choc. Chloé Dethurens Emilien Ghidoni Rachad Armanios

La fillette est tombée du 11ème étage, sur un petit terrain de football. Elle n’a pas pu être réanimée. Irina POPPA

Une fillette est décédée ce jeudi matin après avoir chuté d’un balcon dans le quartier du Lignon, a appris la Tribune de Genève. L’accident s’est produit à l’arrière du numéro 48 et 49 de l’avenue du même nom.

Vers 8 h 30, la police cantonale a été informée de la découverte d’une fillette âgée de 4 ans, gisant inconsciente au pied d’un immeuble du quartier, sur un petit terrain de football. Plusieurs riverains ont tenté de la secourir.

Selon des témoins sur place, c’est un promeneur de chien qui a le premier donné l’alerte après avoir entendu «appeler au secours dans l’immeuble», puis découvert la victime. L’homme, qui n’avait pas son portable sur lui, «a appelé à l’aide», nous dit-il encore choqué. Un habitant a alors contacté les secours depuis son appartement avant de descendre prendre le pouls de la victime. Un autre a ensuite prodigué un premier massage cardiaque.

«Sur les lieux, la police puis les urgences médicales ont tenté en vain de réanimer la victime, qui est décédée sur place», indique le Ministère public. Selon les premières investigations policières, la fillette aurait été victime d’une chute depuis le balcon de son logement. Celui-ci est situé au onzième étage, selon des témoins, soit presque tout en haut du bâtiment. Une enquête a été ouverte sous la direction du procureur Cédric Genton pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. La justice ne fera aucun autre commentaire.

Le Lignon sous le choc

Le drame a choqué tout le quartier verniolan. «Depuis ce matin, l’ambiance est pesante, nous confie un riverain. Tout le monde ne parle que de cela.» Plusieurs locataires ont entendu sirènes et hurlements au petit matin. «J’en ai encore la chair de poule», raconte l’un d’eux. Certains ont assisté aux tentatives de réanimation. «J’étais encore au lit quand j’ai entendu les ambulances. Ils étaient rassemblés autour de la petite pour essayer de la sauver. C’est horrible pour ses parents et ses grands-parents.» La grand-mère vit à proximité et s’est rendue sur les lieux suite à l’accident mortel.

Un riverain a assisté au drame. «C’était vers 8h30, raconte Olivier. J’amenais mon fils à un camp de football. J’ai entendu un bruit, je me suis retourné et j’ai vu quelque chose tomber. J’ai compris que c’était une personne, alors j’ai vite emmené mon enfant vers l’arrêt de bus pour ne pas qu’il voie. Je voulais protéger mon enfant avant tout, sinon j’aurais aidé. Deux minutes après, la police a débarqué en trombe.»

