Législatives françaises – Une fin de campagne envenimée Le second tour aura lieu dimanche. Emmanuel Macron plaide pour l’unité de la France, tandis que Jean-Luc Mélenchon met en garde contre la «pagaille».

Le camp du président Macron (Ensemble!), à droite sur l’image, et l’alliance de gauche de Jean-Luc Mélenchon (Nupes) se livrent une bataille acharnée. (Photo d’archives) AFP/POOL/LUDOVIC MARIN

Tout juste rentré d’Ukraine, le président Emmanuel Macron a plaidé l’unité de la France vendredi au dernier jour de la campagne du second tour des élections législatives. Il y joue sa majorité parlementaire et, au-delà, sa capacité à gouverner.

À J-2, le président français a dit revenir «concentré, marqué» par ce qu’il a vu en Ukraine la veille, plaidant dans cet entretien à la chaîne BFMTV le besoin «d’une France vraiment européenne qui puisse parler d’une voix claire et nette».

Polémique

Les oppositions n’ont cessé depuis mardi de lui reprocher son absence du sol français pour ce déplacement en Roumanie et en Moldavie puis dans le pays en guerre en pleine campagne électorale.

«Il a considéré que les élections législatives étaient une formalité», a déploré vendredi Jean-Luc Mélenchon qui a pris la tête d’une alliance inédite de partis de la gauche venant menacer la majorité de Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale.

La polémique a pris un tour d’autant plus virulent que le président avait dramatisé l’enjeu juste avant de décoller mardi, mettant en garde contre des «extrêmes» qui viendraient semer le «désordre» en France.

«Le président est dans son rôle» et «moi je suis à l’action ici, (…) à fond sur le terrain», a affirmé de son côté vendredi la première ministre Elisabeth Borne, elle-même candidate, en exhortant les électeurs à donner «une majorité solide» dimanche à Emmanuel Macron.

Majorité absolue ou relative

La campagne s’achève vendredi à minuit sur un ton envenimé, le camp du président Macron (Ensemble!) et l’alliance de gauche de Jean-Luc Mélenchon (Nupes), arrivés au coude-à-coude au premier tour le 12 juin, se livrant une bataille acharnée.

L’enjeu du second tour est de savoir si deux mois après sa réélection le 24 avril pour un second mandat de cinq ans, le chef de l’État disposera d’une majorité absolue ou simple à l’Assemblée nationale à l’issue du scrutin.

Au-delà, Emmanuel Macron joue ses projets de réformes en profondeur de la France, sur les retraites notamment. De son côté, Jean-Luc Mélenchon caresse l’espoir, si son alliance l’emporte dimanche, de devenir premier ministre.

Sondages

Ce scénario paraît très improbable mais les derniers sondages publiés vendredi suggèrent qu’Emmanuel Macron pourrait ne pas obtenir la majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Selon le baromètre Ipsos, Ensemble! arrive en tête avec 265 à 305 députés, sans certitude donc d’obtenir la majorité absolue de 289 sièges. Un autre institut Elabe donne de 255 à 295 sièges pour le camp Macron.

Côté Nupes (Nouvelle union populaire, écologique et sociale), Ipsos prévoit 140 à 180 députés. Elabe est plus optimiste, avec 150 à 200 élus. «Tout dépend de la dynamique de campagne, de l’abstention et du report de voix», explique à l’AFP le président de l’institut Elabe, Bernard Sananès.

«Pagaille»

«Il faut que vous alliez voter. (…) Si vous ne tranchez pas net ce que vous voulez, ça sera la pagaille pendant des mois», a déclaré Jean-Luc Mélenchon, s’adressant notamment aux jeunes.

Car, comme au premier tour où un Français sur deux a boudé les urnes, l’abstention s’annonce à nouveau massive dimanche.

Dans cette drôle de campagne, le sujet climatique, grand absent jusqu’alors, s’est invité dans le débat fort d’une canicule exceptionnelle en France.

Jean-Luc Mélenchon a attaqué «l’inaction climatique» – l’État français a été condamné par deux fois par la justice – d’Emmanuel Macron qui croit, selon lui, «que le marché va tout régler».

Un groupe pour le RN

Parmi les enjeux du scrutin: un troisième bloc constitué de la formation d’extrême droite de Marine Le Pen espère atteindre la barre des 15 élus pour former un groupe dans l’Assemblée nationale.

Ce serait seulement la deuxième fois dans l’histoire du parti, pour qui le mode de scrutin majoritaire à deux tours n’est pas favorable. La première fois, dans les années 80, c’était au bénéfice de l’introduction de la proportionnelle par François Mitterrand.

«Nous serons des députés combatifs, en espérant qu’Emmanuel Macron devienne un président minoritaire», a déclaré Marine Le Pen en campagne dans son fief du nord de la France, appelant elle aussi les Français à voter.

Les Républicains en arbitre

La droite classique table elle sur une soixantaine de députés pour jouer les arbitres dans la future Assemblée nationale.

Et plusieurs ministres dont Clément Beaune (Europe) ou Amélie de Montchalin (Transition écologique) jouent leur avenir politique dans des courses serrées en région parisienne.

Les Français hors métropole, dans les territoires comme les Antilles notamment ou résidant à l’étranger, votent dès samedi.

