Nos propositions de sorties – Une fin de semaine très musicale Du jazz avec Nik Bärtsch, du hard-rock avec Gotthard, mais aussi du classique, du folklore ou de la country. Avec, en prime, de l’impro et une expo. Florence Millioud Henriques Natacha Rossel Boris Senff Francois Barras

Shiiink!, le festival d’improvisation d’Yverdon, revient jusqu’au 29 mai. DR

Shiiink! de retour

Secouez une bonne dose d’impro et vous obtiendrez Shiiink! Derrière cette drôle d’onomatopée se cache l’incontournable festival d’improvisation d’Yverdon, au TBB et à l’Echandole. Au menu, la performance «Action» (série de six films inventés en plein air), la «Familiomédie» de la Comédie musicale improvisée ou «Les Absents» invoqués par la Cie Points Sensibles, en spectacle de clôture. NRO

«Dualité» à Assens

La Neuchâteloise May-Lucy Süess et le Jurassien Claude Tièche sont réunis pour lancer la saison du Centre culturel. Deux artistes proches de la matière. La première se sert du papier pour façonner ses impressions de «contemplative» et le second peint et sculpte les courants d’énergie en quête d’une puissance harmonieuse. FMH