«Une folie unique au monde»

Les affectés à la sécurité se réjouissent de pouvoir dormir

«Cette Fête a eu le grand mérite de faire sortir les gens de chez eux. Pour notre part, nous sommes contents de pouvoir rentrer chez nous», sourit Denis Froidevaux, chef de l’État-major cantonal de conduite (EMCC). Le dispositif sécuritaire «à pas feutrés» mis en place a bien fonctionné. Un événement a toutefois terni la Fête: une personne n’ayant pas pu être réanimée est décédée dans l’arène.



Les différents partenaires (polices, défense incendie et secours, sanitaires, protection civile et armée) ont fourni plus de 17 200 jours/hommes. Les patrouilles pédestres ont parcouru 20'000 km. Avec près de 800 femmes et hommes engagés chaque jour, il s’agit d’un des engagements sécuritaires les plus importants mis sur pied dans le pays. «La plupart des interventions de police ont eu lieu en fin de soirée, relève Denis Froidevaux. Des bagarres et des agressions ont nécessité l’intervention de la police.» Plusieurs plaintes ont été enregistrées pour des vols simples. «L’installation de la vidéosurveillance dans la Ville en Fête a permis d’anticiper des situations critiques, poursuit Denis Froidevaux. Et le système d’analyse des flux de personnes a bel et bien permis de fluidifier la mobilité au centre de la cité.»



Dans le domaine sanitaire (1473 interventions au total), on dénombre 7 blessés graves (dont le décès et 3 réanimations cardiaques), 115 blessés légers (malaises et petite traumatologie, dont des sutures) et 71 patients transportés à l’hôpital. «La qualité de la prise en charge sur le site a évité d’impacter l’organisation sanitaire de la région et du canton, précise Denis Froidevaux. Les hôpitaux n’ont pas dû absorber un volume supplémentaire de patients.» Ce secteur sanitaire a mobilisé 450 personnes (samaritains, soldats sanitaires, ambulanciers, infirmiers et médecins) durant l’événement, qui ont totalisé 11 350 heures d’engagement. Pour sa part, Securitas a engagé 140 nouveaux collaborateurs pour l’événement, portant ainsi ses effectifs sur le site à 250 personnes par jour. Ces agents privés ont surtout dû régler des problèmes techniques, mais ont aussi été confrontés à des violences mineures.



Claude Béda