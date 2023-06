Portrait de Myriam Pasche – Une fonceuse qui admet aller parfois trop vite Mère de famille et dirigeante animée de bienveillance, la nouvelle cheffe du Service des sports de Lausanne tire sa force intérieure de la campagne. Pierre-Alain Schlosser

Myriam Pasche, cheffe du Service des sports de Lausanne, à l’Espace Fair-Play à Vidy. Ou le parfait équilibre entre vie rurale et citadine. CELLA FLORIAN

Elle peut se retrouver un matin avec un casque de chantier à la piscine de Mon-Repos et l’après-midi à parler avec le président du CIO. Femme couteau suisse, Myriam Pasche est, depuis ce printemps, la nouvelle cheffe du Service des sports de Lausanne. Un poste qu’occupait depuis 23 ans Patrice Iseli, parti à la retraite, et qui demande courage, compétences humaines et professionnelles, ainsi qu’une vraie force intérieure.