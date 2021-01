Alliance Boussole/Europe – Une force hors UDC veut couler l’accord-cadre avec l’UE Un groupe d’entrepreneurs fortunés sortent du bois pour dénoncer un «mauvais» contrat et proposent une solution de rechange. Arthur Grosjean

Pour les partisans de l’accord-cadre, le ciel s’assombrit toujours un peu plus. Keystone

Ils flinguent à qui mieux mieux l’accord-cadre que la Suisse essaie péniblement de négocier depuis des années avec l’Union européenne (UE). Ils trouvent cet accord «unilatéral», «intenable» et «mauvais pour la souveraineté suisse et sa démocratie directe». Et donc ils sortent du bois en lançant un nouveau mouvement baptisé Alliance Boussole/Europe pour gagner devant le peuple si besoin.

Qui sont-ils? Un groupe d’entrepreneurs, dont Alfred Gantner, un poids lourd de la finance. Il est l’un des fondateurs de Partner Groups, un mastodonte dans le capital-investissement basé à Zoug, qui gère plus de 100 milliards de dollars avec plus de 1500 employés présents dans 20 pays. Avec d’autres patrons, et quelques vedettes alémaniques comme l’ancienne gloire de la TV alémanique Kurt Aeschbacher, ils comptent bien peser sur le débat européen.