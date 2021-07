Roman graphique – Une formidable «Étreinte» apprivoise le deuil Jim et Laurent Bonneau parlent d’amour, de mort, d’art, bref, de la vie, avec beaucoup de sensibilité. David Moginier

Pendant que Benjamin découvre la photo de sa nageuse, Romy conduit sans le savoir vers l’accident. Éd. Grand Angle

C’est une histoire qui s’est construite à deux, comme un ping-pong entre Jim, serial auteur de plus de 80 albums et livres, et Laurent Bonneau, cinéaste et dessinateur. Ils ont construit ce roman graphique sans scénario de départ, comme un cadavre exquis.

Le dessinateur est parti de ses portraits du sculpteur Olivier Delobel, le scénariste d’une photo de son téléphone, une nageuse sur une plage de Cadaqués, et ils ont abouti à 300 pages d’une formidable chair, qui parle de la mort, de l’absence, mais aussi de l’art et de la vie.

Voici donc Benjamin, sculpteur, qui rentre de Cadaqués avec sa compagne Romy. Pendant qu’elle conduit, il parcourt les photos de son téléphone et tombe en arrêt devant cette nageuse en maillot noir, qui lui donne envie de la sculpter.