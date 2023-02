Sous nos pieds – Une fortification gauloise se cachait bel et bien sur les hauts d’Avenches Chronique des petites et grandes découvertes de l’archéologie vaudoise. Erwan Le Bec

Au centre, les vestiges d’un four à chaux de l’Antiquité tardive. Le vaste fossé gaulois se devine au centre, avec les négatifs de poutres du rempart (en haut à droite). Des découvertes qui confirment l’existence d’une fortification celtique à Avenches, mais bien plus tôt que ce qui était imaginé jusqu’ici.

F. Valenti / SMRA

Le mystérieux Bois-de-Châtel, l’imposante colline qui domine Avenches au sud, vient de gagner encore en intérêt. Cette grande forêt, aux sols et reliefs tourmentés, était déjà au cœur de nombreuses théories. La plus communément admise voulant y voir un premier oppidum, une place forte helvète. C’est là, après avoir abandonné et incendié leur forteresse du Vully et surtout après avoir été défaites par César durant la guerre des Gaules, que les populations gauloises seraient revenues s’installer. Vaincues mais dignes, elles auront trouvé un abri sur les sommets de cette colline, avant de descendre, sous Auguste, fonder ce qui deviendra Aventicum.