Exposition évolutive – Une foule d’artistes crée sur l’île Rousseau Durant un mois, la BIG invite des dizaines de collectifs et d’espaces d’art genevois à se succéder sur une infrastructure habitable pour y travailler et exposer. Irène Languin

Trois seaux en plastique blanc ont été accrochés à la haute structure de bois clair érigée sur l’île Rousseau. Suspendus l’un au-dessus de l’autre, ils sont munis d’un couvercle et de mystérieuses petites ouvertures circulaires. Membres du collectif Ultra, Thomas Köppel et Orpheo Carcano les ont installés vendredi et comptent les laisser là tout le mois que durera la BIG, soit la biennale qui met à l’honneur les espaces d’art indépendants. «Il s’agit d’une culture de pleurotes, révèle le premier. Ils poussent sur de vieux papiers récupérés dans le quartier et les grappes sortiront par les trous.»