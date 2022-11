Un Mondial technologique – Une foule de nouvelles stats pour le téléspectateur Les chiffres à la disposition du public seront beaucoup plus développés lors de ce Mondial que précédemment. Chaque joueur sera passé au crible. Valentin Schnorhk - Doha

Un exemple des animations qui feront irruption sur les écrans: ici, la façon dont les lignes adverses sont «cassées» par un joueur (par-dessus la défense, à travers celle-ci ou en la contournant) est décryptée. FIFA

Elle ne sera peut-être pas la plus belle, n’en déplaise à Gianni Infantino. Elle ne sera en tout cas pas la plus morale. Et, par conséquent, vraisemblablement pas la plus regardée. Mais à défaut de tout cela, un moindre mal: la Coupe du monde 2022 sera assurément la plus analysée et décryptée de l’histoire. Jamais, jusqu’ici, on ne sera allé aussi loin dans le détail et les statistiques avancées, du moins pour celles proposées aux téléspectateurs.