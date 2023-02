Drame de Savigny – Une foule en larmes pour dire adieu à Isaac, «solaire et lumineux» Une cérémonie a eu lieu ce vendredi à Lausanne pour rendre un dernier hommage à l’adolescent de 15 ans, décédé il y a une semaine dans un accident de voiture. Laurent Antonoff

La cérémonie d’adieu à Isaac s’est terminée par une marche silencieuse suivie par des centaines de personnes, entre Montoie et le cimetière du Bois-de-Vaux ce vendredi. photo: Patrick Martin/24 Heures PATRICK MARTIN/24HEURES

Les premières notes de «See you Again», titre du rappeur américain Wiz Khalifa, résonnent dans la chapelle de Montoie, à Lausanne, en ce vendredi après-midi. La salle est noire de monde. On reconnaît Vassilis Venizelos, le conseiller d’État vaudois chargé de la Jeunesse. La plupart des gens sont debout. Famille, amis, proches, enseignants et camarades de classe sont venus par centaines rendre un dernier hommage à Isaac, 15 ans, disparu tragiquement dans un accident de la circulation il y a une semaine à Savigny. Chacun s’est vu remettre un Post-it à l’entrée pour y inscrire un mot. Ils accompagneront l’adolescent, dont une photo de lui faisant du skateboard avait été placée sur chaque assise, en guise de souvenir.