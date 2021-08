Vandalisme – Une fresque de King Kong redécore l’automotrice des MBC Une rame de train a été recouverte de tags le week-end dernier à la gare de Bière. Une intervention express qui a échappé à l’œil des caméras de surveillance. Cédric Jotterand

L’automotrice de la ligne Morges-Bière est visible depuis samedi dernier, les «artistes» du tag étant intervenus pile entre la dernière course de la nuit et la première du matin. Cédric Jotterand

Une automotrice presque totalement recouverte de graffitis, voilà une vision peu courante, de telles actions semblant plutôt réservées aux transports des villes. Mais voilà pourtant une petite semaine que l’inscription «King Kong», séparée par un singe, se promène entre Bière et Apples, après une intervention savamment préparée semble-t-il. «Les auteurs ont attendu l’arrivée du dernier trajet vendredi dernier et ont œuvré très rapidement entre le nettoyage de la rame et le premier départ au petit matin», explique Juan Ramirez, responsable du matériel roulant au sein de la compagnie. «La gare de Bière est pourtant équipée de caméras de surveillance, mais on ne les voit à aucun moment, preuve que rien n’a été laissé au hasard.»

Retrait immédiat

Si les bordiers et usagers de la ligne ont l’impression d’un cas unique, c’est que les MBC – comme c’est l’usage dans la branche – retirent immédiatement les unités vandalisées du trafic lorsqu’un tel événement se produit, soit environ dix fois par an au pied du Jura. «Nous ne souhaitons en effet ni faire de publicité aux tagueurs ni donner de nous l’image d’une entreprise qui tolère de voir ces tags rester sur nos trains, assure Juan Ramirez. Le problème, c’est que la rame de remplacement est en train d’être équipée d’un tout nouveau dispositif de sécurité et ne peut être utilisée en ce moment.»

«Il va falloir compter plus de deux jours pour faire disparaître les tags.» Juan Ramirez, responsable du matériel roulant aux MBC

Cibles privilégiées des amateurs de peinture urbaine, avec les murs de certains bâtiments, les convois ferroviaires sont désormais équipés de revêtements spéciaux permettant de les en débarrasser dans les meilleurs délais. Les voitures, qui ont été «victimes» de dessins plus petits, ont donc pu être nettoyées dès lundi, mais faire disparaître la fresque hors norme apposée sur l’automotrice prendra beaucoup plus de temps, d’autant que cette dernière est en service permanent. «Il faudra compter deux jours, calcule le responsable. Cela ne représente plus un coût économique énorme mais surtout des embêtements. Il faut changer les rames, déposer une plainte, mais si des actes de vandalisme sont faits assez régulièrement, on ne note pas d’augmentation particulière dans notre région.»

A noter que les CFF ont pour politique d’effacer le plus rapidement possible les tags sur leurs trains et de porter systématiquement plainte. Pour ce qui est du trafic de marchandises, locomotives et wagons sont nettoyés uniquement lorsqu’ils entrent en révision.

