États-Unis – Une fuite chimique fait au moins six morts Un accident chimique est survenu jeudi matin en Géorgie. Plusieurs victimes sont à déplorer.

Des pompiers figurent parmi les blessés. Photo d’illustration/AFP

Au moins six personnes ont été tuées et 10 autres blessées, jeudi matin, par une fuite chimique près d’Atlanta, aux États-Unis. Les faits se sont produits dans une usine de volaille de Gainesville, en Géorgie. Une fuite d’azote liquide serait en cause. Selon AP, quatre pompiers figurent parmi les blessés.

Cinq personnes sont mortes sur place et une autre aux urgences, selon sputniknews.com. Près de 130 employés du site ont été transportés dans une église proche pour être examinés. Certains ont été transportés à l’hôpital.

AFP/cbx