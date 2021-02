Bachet-de-Pesay – Une fuite de gaz a été maîtrisée à Lancy Le Service incendie et secours (SIS) est intervenu vendredi matin sur un chantier. Plus de peur que de mal. Marc Moulin

Le SIS en intervention ce vendredi matin au Bachet-de-Pesay.

Plus de peur que de mal ce matin au Bachet-de-Pesay. Alerté via le numéro 118 à 8 h 42, le Service incendie et secours est intervenu dans ce quartier de la ville de Lancy en raison d’une inquiétante fuite de gaz sur un chantier. Celle-ci a pu être rapidement colmatée par un spécialiste gazier des Services industriels genevois (SIG), l’incident étant considéré comme maîtrisé à 9 h 24. Mais entre-temps, l’inquiétude a été forte.

La fuite est survenue au fond d’une fouille de quelque trois mètres de profondeur sur un important chantier de construction situé en bordure de l’extrémité sud de l’avenue Eugène-Lance, à côté de la gare de Lancy-Bachet. La canalisation aurait été percée par une chute de matériau.