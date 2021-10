États-Unis – Une fusillade fait un mort dans une université de Louisiane Une fusillade a fait un mort et sept blessés dimanche sur le campus de la Grambling State University, en Louisiane.

La police de Louisiane a fait état d’un blessé en état critique. (Image d’illustration) Getty Images via AFP

Une fusillade dans un campus universitaire de Louisiane a fait un mort et sept blessés dimanche, a annoncé la police de cet État américain, quelques jours après une autre fusillade qui a fait un mort dans cette même faculté.

Une des victimes de la dernière fusillade, qui s’est déroulée à une heure du matin dans la nuit de samedi à dimanche, est un élève de la Grambling State University (GramFam), a annoncé la police de Louisiane, qui fait aussi état d’un blessé en état critique.

L’université a publié sur Twitter un communiqué affirmant que l’étudiant blessé était «soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger» et précisant que la personne tuée n’était pas inscrite dans l’établissement.

Couvre-feu

C’est la deuxième fusillade mortelle en moins d’une semaine sur ce campus, mais les deux incidents ne seraient pas liés. Un couvre-feu a été déclaré pour la nuit et jusqu’à nouvel ordre, précise le communiqué qui annonce aussi l’annulation du match de football annuel, qui s’accompagne traditionnellement de fêtes.

«GramFam, il est temps d’être totalement uni alors que nous nous rassemblons pour nous réconforter les uns et les autres après l’incident de ce matin», a tweeté l’établissement plus tôt dimanche, avant d’exhorter les étudiants à ne pas répandre de fausses informations sur l’enquête.

«La police de l’État de Louisiane demande de l’aide pour localiser un ou des suspects dans cette fusillade», a lancé la police dans un communiqué publié sur Facebook. «Toute information, même le plus petit détail, pourrait être précieux dans cette enquête».

La police a aussi publié le nom et une photo d’un suspect dans une autre fusillade sur le même campus quatre jours plus tôt, que les autorités ne pensent pas liée à celle de dimanche. Une personne 19 ans est morte le 13 octobre et une autre de 16 ans a été blessée, selon la police.

AFP

