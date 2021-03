Prilly – Une Galicienne «augmentée» va animer Malley La buvette des arches du viaduc va déménager sur l’espace occupé auparavant par la patinoire Malley 2.0. Le lieu deviendra un pôle d’activités culturelles et sportives. Chloé Banerjee-Din

Lucas Girardet, de la Galicienne, et l’artiste de cirque Emi Vauthey, vont aménager et animer un espace grand comme un terrain de foot à Malley. Vanessa Cardoso

La buvette éphémère de la Galicienne va quitter Malley… pour mieux s’installer à Malley et prendre une toute nouvelle ampleur. Bien connue des habitants du quartier et au-delà, l’installation délaisse le pied des arches du viaduc, qu’elle a occupé pendant cinq ans et où une tour se construira d’ici à 2022 ou 2023. Dès ce printemps, elle déménagera à un jet de pierre de là, à la place qu’occupait la patinoire provisoire Malley 2.0.

«Ce sera une Galicienne augmentée, dans le même esprit, mais avec plus de possibilités.» Lucas Girardet, président de l’association I lake Lausanne, qui gère la buvette

«Ce sera une Galicienne augmentée, dans le même esprit, mais avec plus de possibilités», sourit Lucas Girardet, président de l’association I lake Lausanne, qui gère la buvette. C’est peu dire: le nouvel espace qu’elle prévoit d’occuper s’étend sur 12’000 m2, l’équivalent d’un bon terrain de foot. «On retrouvera tout ce qui existait sous le viaduc, avec une terrasse élargie, mais aussi une scène, une piste de danse et un petit chapiteau qui permettra entre autres de s’abriter en cas de pluie.»