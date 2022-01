À moins de 100 jours du scrutin présidentiel, en France, la myriade de partis de gauche du pays risque d’être éliminée dès le premier tour, mais les appels à l’unification derrière un candidat unique n’aboutissent pas pour le moment.

Les sondages montrent régulièrement que seul Jean-Luc Mélenchon, candidat de la gauche radicale, qui avait obtenu presque 20% au premier tour il y a cinq ans, a des chances de dépasser les 10% en 2022.

Aucun autre ne parvient à atteindre des résultats à deux chiffres, ce qui rend peu probable qu’un candidat de gauche ne vienne troubler Emmanuel Macron dans sa quête d’un second mandat.

Le retournement de situation est brutal, en particulier pour les socialistes, qui ont occupé la présidence avant Emmanuel Macron et dont la candidate, la maire de Paris Anne Hidalgo, est en grande difficulté.

Aux côtés des trois plus grandes formations de gauche, se trouve une demi-douzaine de partis de niche, dont peu sont enthousiastes à l’idée d’une primaire, prévue fin janvier par des militants espérant former une franche opposition à la droite.

«La gauche paie le fait de ne plus être capable de se mettre autour d’une table pour discuter et construire un projet commun», regrette Clémence Dollé, membre du mouvement des Jeunes écologistes qui soutient le parti Europe Écologie Les Verts (EELV). «On aurait dû faire cela il y a deux ans. C’est trop tard».

Selon elle, il est clair que les électeurs «n’ont pas envie d’attendre cinq ans» pour que la gauche présente une campagne convaincante face aux problèmes sociaux et climatiques.

Cependant, pour Rémi Lefebvre, professeur de sciences politiques à l’Université de Lille, «beaucoup de partis de gauche ont l’impression que c’est perdu d’avance et choisissent de défendre leur propre drapeau».

Pourtant, même si l’immigration et les craintes sécuritaires dominent le débat, Rémi Lefebvre réfute l’idée d’un basculement à droite du centre de gravité politique français.

«Il y a un potentiel électoral pour la gauche mais elle n’arrive pas à le capter» a-t-il expliqué à l’AFP, soulignant un «problème de crédibilité» tant «le discours de gauche est difficile à vendre et à défendre». Les appels à l’intensification de la lutte contre le réchauffement climatique continuent par exemple à être perçus comme «sacrificiels» et nuisant aux emplois et à la croissance.

«Une bonne image ne se traduit pas en capital électoral lorsque le débat se concentre sur la sécurité et l’immigration, des questions sur lesquelles la gauche est totalement absente», commente le politologue Stéphane Rozès.

Au-delà de 2022, «je pense que la gauche va survivre. En tant que jeune militante, on se rend compte que ce sont les personnes les plus anciennes dans les appareils qui ont le plus de mal à se mettre autour d’une table et discuter», juge Clémence Dollé.