Nommée par le Conseil fédéral – Une Genevoise à la tête de l’Office fédéral de la culture Carine Bachmann, directrice du Département de la culture de la Ville de Genève, succède à Isabelle Chassot «grâce à son expérience et son vaste réseau», annonce mercredi le gouvernement.

Âgée de 54 ans, Carine Bachmann supervise les musées, les bibliothèques et le soutien à l’art de la Ville de Genève depuis 2011. KEYSTONE/Martial Trezzini

Carine Bachmann prendra la tête en février de l’Office fédéral de la culture (OFC). Le Conseil fédéral a annoncé mercredi avoir nommé l’actuelle directrice du Département de la culture de la Ville de Genève pour succéder à Isabelle Chassot.

«Grâce à son expérience et son vaste réseau, Carine Bachmann est à même de relever les nombreux défis de la politique, de la participation et de la promotion culturelles», indique le Conseil fédéral mercredi.

Excellente gestion

Âgée de 54 ans, la future directrice est bilingue français-allemand. Elle supervise les musées, les bibliothèques et le soutien à l’art de la Ville de Genève depuis 2011. Le Conseil fédéral loue sa vaste expérience du monde culturel, politique, associatif et de l’administration, ainsi que ses excellentes connaissances de gestion dans un environnement national et international.

Carine Bachmann a été programmatrice du Festival international du film et de la vidéo VIPER à Lucerne, puis responsable de la communication et chargée de projets dans différentes ONG. Elle a également fondé CIMERA, une ONG, active dans la promotion de la paix dans le Caucase et en Asie centrale.

Master à l’Université de Zurich

Elle est détentrice d’un master en psychologie sociale, sciences du cinéma et droit international public à l’Université de Zurich. Elle a aussi obtenu un certificat d’études avancées (CAS) à l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) à Lausanne.

Yves Fischer, vice-directeur de l’OFC, assume la direction ad intérim de l’office depuis le départ d’Isabelle Chassot. La Fribourgeoise a été élue en septembre au Conseil des États après huit années passées à la tête de l’OFC.

Le chef du Département de l’intérieur Alain Berset adresse «ses sincères remerciements» à Isabelle Chassot pour son action à la tête de l’OFC. Le conseiller fédéral salue notamment son soutien aux acteurs culturels depuis le début de la pandémie.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.