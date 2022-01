Éditorial - Une gestion légère de nos données

Au secours! Les GAFAM pillent et «marchandisent» nos données avec notre bienveillance complice, nous qui avons accepté leurs conditions générales sans même les lire. Au secours! Des hackers d’on ne sait où siphonnent nos données en piratant l’intranet de nos Communes et de nos entreprises. Qu’elles rançonnent ensuite en les menaçant de tout balancer sur la face interlope de la Toile. Bienvenue au XXIe siècle. Heureusement, l’État de Vaud et sa loi sur la protection des données mise à jour en 2008 se dressent comme un refuge en qui l’on peut avoir une confiance aveugle. Non?

Non. La Cour des comptes, pas réputée pour être impitoyable avec le gouvernement, a rendu ce mercredi un rapport dont les conclusions sont consternantes. En gros, si l’architecture numérique tient la route sur le plan sécuritaire, l’importance de la protection des données n’a pas du tout infusé dans l’administration. Elle est même parfois perçue comme une encouble aux affaires courantes. Dans certains services, on ne sait pas qui consulte quelles données sensibles et pourquoi, on les stocke indéfiniment au mépris des bons usages, voire de la loi, on ne les inventorie pas, etc. L’Autorité vaudoise de protection des données est sous-dotée et donne plus de conseils qu’elle n’exerce de réelle surveillance.

Ces dernières années, le Conseil d’État n’est pourtant pas apparu pusillanime sur la question de la cyberadministration. Il s’est ainsi doté il y a trois ans d’une ambitieuse Stratégie numérique. Dans les colonnes de Blick il y a quelques semaines encore, la présidente du Conseil d’État Nuria Gorrite se faisait le moteur d’un futur «cloud souverain» pour les cantons romands; il en allait de leur «crédibilité». On peut bien sûr applaudir cette idée, qui ressort une fois encore de la pure sécurité informatique, indispensable. Mais quelle «crédibilité» a un Canton qui n’a pas fait prendre la mesure de l’importance de cette thématique à ses 20’000 collaborateurs, quinze années après l’adoption de sa nouvelle Loi sur la protection des données?

Selon la Cour des comptes, ce qui sauve la mise, c’est la «culture du secret de fonction et de la confidentialité qui est bien ancrée dans l’administration». Un peu léger pour être vraiment rassurant.

Vincent Maendly est journaliste à la rubrique vaudoise depuis 2006, comme localier à Yverdon-les-Bains et Nyon, avant de se spécialiser dès 2017 dans la politique cantonale. Il est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Lausanne. Plus d'infos @VincentMaendly

