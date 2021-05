Lutte contre le coronavirus – Le test d’immunité pour tous n’est pas encore pour demain Des chercheurs genevois et vaudois ont créé un test d’anticorps sur la base d’une goute de sang permettant de mieux étudier la transmission du virus. Julien Culet

Une simple piqûre au bout du doigt suffira pour collecter la goutte de sang nécessaire à la détection d’anticorps. KEYSTONE

Une simple goutte de sang pour détecter si une personne a été atteinte du coronavirus: c’est l’innovation développée conjointement par l’EPFL, l’Université de Genève (UNIGE) et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Des chercheurs ont en effet mis au point un test d’anticorps précis et bon marché permettant d’analyser un millier d’échantillons à la fois. C’est une avancée importante pour les experts car, actuellement, ces examens sérologiques coûtent très cher à mener. «Le plus gros avantage de notre approche est que l’on peut faire beaucoup de tests à la fois avec un minimum de réactifs», explique Zoe Swank, première autrice de l’étude et ancienne doctorante à l’EPFL.