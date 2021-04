Amérique du Sud – Une gouverneure indigène abattue en Colombie La gouverneure indigène Sandra Liliana Peña a été assassinée mardi près de sa maison dans le département de Cauca, au sud-ouest de la Colombie.

Selon l’observatoire indépendant Indepaz, 52 leaders communautaires et défenseurs des droits humains ont été assassinés en 2021. (Image prétexte) AFP

Les autorités colombiennes ont dénoncé mardi l’assassinat d’une gouverneure indigène, Sandra Liliana Peña, dans le département de Cauca (sud-ouest), alors que le pays connaît une reprise du conflit armé avec les groupes rebelles malgré l’accord de paix avec la guérilla des Farc en 2016.

Des hommes armés ont abattu Sandra Liliana Peña près de sa maison, alors qu’elle sortait à moto vers le village de Caldono, a annoncé dans un communiqué le Conseil régional indigène du Cauca.

Une autre personne indigène a été grièvement blessée au cours de l’attaque, selon le sénateur et leader communautaire Feliciano Valencia. Il a assuré à la radio W que Sandra Liliana Pena était menacée «pour s’être opposée aux cultures illégales, majoritaires dans la région».

L’ONU condamne l’attaque

Les indigènes et les responsables d’organisations de défense des droits de l’homme sont régulièrement la cible de groupes armés financés par le narcotrafic, qui se disputent le contrôle de zones stratégiques pour ce marché.

«Nous regrettons l’assassinat de Sandra Peña, gouverneure indigène de la réserve de La Laguna, (…) qui s’est battue de manière acharnée pour les communautés indigènes dans cette région d’agriculture, d’élevage et d’horticulture», a tweeté la Défenseure du Peuple (ombudsman).

L’ONU a condamné l’attaque et réclamé des «mesures efficaces pour que la vie des femmes dirigeantes ne soit pas affectée par leur engagement pour la défense de la vie, du territoire et de leurs communautés». Selon l’observatoire indépendant Indepaz, 52 leaders communautaires et défenseurs des droits humains ont été assassinés en 2021 et 1166 depuis que la Colombie a signé l’accord de paix avec les Farc il y a quatre ans.

