«En dix ans, la LEO a-t-elle transformé les écoliers?» titrait «24 heures» le 7 février 2023. Une décennie après l’introduction de cette loi, il est en effet grand temps d’en faire le bilan. En tant qu’enseignant·e·s du secondaire I, nous allons limiter nos quelques réflexions au cycle 3 (9 à 11H). À notre avis, la réforme de la LEO a permis de faciliter les réorientations et les changements de niveau tout au long du cycle. Par ailleurs, le système qui a cours en VG, avec sa cohorte de niveaux (en français, en maths et en allemand), permet d’individualiser davantage le parcours de chaque élève et ainsi de refléter son évolution.

Cependant, plusieurs points nous semblent problématiques. Pour certains élèves, la possibilité de changement constant de niveau ou de voie peut être une source continue de stress, l’élève se sentant en permanence «en situation d’examen». En effet, chaque test significatif peut avoir pour conséquence un changement de sa situation. Ce stress est parfois renforcé par une grande pression parentale à la réorientation.

«Établir un bilan de la LEO permettrait donc de mettre (enfin?) le bien-être des élèves au cœur de la réflexion.»

De plus, la structure de la voie générale exige des élèves une grande capacité d’adaptation, car elle multiplie les changements de salles, de camarades ou encore d’enseignant·e·s, alors qu’ils bénéficieraient grandement d’un encadrement stable et rassurant. Ajoutons que le sentiment d’appartenance à un groupe, crucial pour le développement de la confiance en soi, est mis à mal par cette organisation.

Imaginons le quotidien de C., élève de VG: le lundi, il commence par une heure d’anglais avec sa classe au complet (19 personnes), dans la salle de classe. Ensuite, C. a le français, en niveau 1, dans une autre salle, avec neuf autres élèves de sa classe et huit élèves de la classe parallèle. Après cela, C. a deux heures de maths, en niveau 2, dans une troisième salle, avec huit autres camarades de sa propre classe – mais pas forcément les mêmes que précédemment – et onze élèves de la classe parallèle – et pas forcément les mêmes que précédemment (!). C. termine sa matinée avec l’éducation physique, en salle de sport, avec l’entier de sa classe. L’après-midi, C. se rend à son OCOM (option de compétence orientée métiers) d’éducation nutritionnelle, en salle de cuisine, avec deux camardes de sa classe et neuf camarades provenant de cinq classes différentes.

Nous suivez-vous? Contrairement à ce qui est affirmé dans l’article précité, l’organisation de la VG ne suscite pas simplement «la grogne parmi certains enseignants», mais elle provoque une inquiétude profonde d’une grande majorité du corps enseignant pour les élèves, et notamment les plus fragiles, ainsi qu’un grand stress pour les élèves et une angoisse latente pour les parents. Établir un bilan de la LEO, dix ans après son introduction, permettrait donc de mettre (enfin?) le bien-être des élèves au cœur de la réflexion.

Bertrand de Rham

