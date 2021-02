Premier derby lémanique à la Tuilière – Une grande victoire en forme d’espoir pour le LS Grâce à une performance digne d’éloges, les Vaudois ont remporté à la régulière leur deuxième derby sur les trois disputés cette saison contre Servette (3-1). André Boschetti

En concrétisant la toute première occasion lausannoise de la soirée, Evann Guessand a parfaitement lancé le LS contre Servette, samedi. KEYSTONE

Le Lausanne-Sport a remporté bien davantage qu’une simple victoire, samedi. D’abord parce que battre Servette n’est jamais banal pour un club souvent habitué à vivre un peu dans l’ombre de son envahissant voisin durant ce dernier demi-siècle. Ensuite, parce que les Vaudois peuvent ainsi mettre un terme à une préoccupante série de cinq matches sans la moindre victoire depuis la reprise. Et pleinement relancer leur course vers un maintien sans souffrance excessive, leur objectif avoué et réaliste.

Mais l’essentiel est peut-être ailleurs. Plus encore que les trois précieux points qu’ils ont pu ajouter à leur compteur, ce sont l’attitude et l’autorité avec lesquelles les Lausannois ont dominé les débats qui sont sources d’espoir d’une suite meilleure. «Je suis surtout content pour mes joueurs et tous nos supporters qui ne peuvent malheureusement toujours pas venir nous encourager au stade, se réjouit Giorgio Contini. Pour la confiance, il était impératif de remporter ce derby après un début d’année plus frustrant sur le plan des résultats que de la manière. Samedi, le fait que nous réussissions enfin à concrétiser l’une de nos occasions dans le premier quart d’heure a sans doute aussi joué un rôle décisif.»