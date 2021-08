Institution socio-éducative à Palézieux – Une «grave crise» ébranle la Fondation de Serix Des employés dénoncent un climat de travail insupportable qui a débouché sur des départs en masse et affaibli la prise en charge des enfants. Romaric Haddou

La direction de la Fondation de Serix est visée par un collectif d’employés et d’ex-employés qui pointent d’importants dysfonctionnements internes. Ces problèmes empêcheraient les professionnels de travailler correctement et compromettraient le suivi des enfants. Florian Cella

C’est un collectif d’éducateurs, d’enseignants et de membres du personnel administratif qui souhaitent «donner l’alerte face à la grave crise que traverse la Fondation de Serix». Situé à Palézieux-Village, cet internat scolaire accompagne des jeunes de 7 à 16 ans qui rencontrent des difficultés sociales ou familiales. Ces derniers sont accueillis sur la base de contrats de prestation passés avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) de l’État de Vaud.

D’après les employés et ex-employés que nous avons rencontrés, l’institution n’est plus en mesure de remplir sa mission et «met en danger la santé et la sécurité des enfants». Dans le viseur: une grande partie de l’équipe de direction, à savoir le directeur et les responsables des secteurs pédagogique, éducatif et administratif. «Le schéma est simple. À cause de quelques cadres, le climat de travail est insoutenable, donc il y a une grosse vague de démissions et d’arrêts maladie, donc le suivi des enfants est impossible et leurs situations s’aggravent», résume le collectif.