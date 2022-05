Situation au Sahel – Une grave insécurité alimentaire menace 18 millions de personnes Les trois prochains mois seront décisifs pour la population au Sahel, annonce vendredi le Bureau des affaires humanitaires de l’ONU.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dû couper des rations en raison du manque de financement. (Photo d’illustration) KEYSTONE/AP PHOTO/GREGORIO BORGIA

Un total de 18 millions de personnes sont menacées d’une grave insécurité alimentaire dans les trois prochains mois au Sahel. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a dû couper des rations en raison du manque de financement.

«Des familles entières au Sahel sont au bord de la famine», affirme le chef des affaires humanitaires Martin Griffiths. La violence, la sécheresse, le changement climatique et l’augmentation des prix alimentaires expliquent cette situation.

Aide durant les prochains mois

Le nombre de personnes en insécurité alimentaire a presque doublé en un an dans un pays et s’est étendu également largement dans plusieurs autres, a ajouté de son côté un porte-parole du PAM. Il souhaite aider plus de 7 millions de personnes au total pendant les prochains mois.

Vendredi, l’ONU a elle débloqué en urgence 30 millions de dollars face à cette situation. Ce montant porte à près de 100 millions son enveloppe depuis le début de l’année. L’ONU a demandé aux donateurs plus de 3,5 milliards de francs pour la région cette année. Seuls 12% ont été reçus.

ATS

