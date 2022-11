Les 7 et 8 novembre prochains, les maçons vaudois seront en grève pour faire part de leur opposition aux positions scandaleuses de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) dans les négociations pour le renouvellement de la convention collective nationale du secteur de la construction (CN). Cette décision n’a pas été prise de gaieté de cœur par quelques «illuminés», mais par 900 ouvriers de la construction réunis en assemblée, las de constater que les six séances de négociations tenues depuis février n’ont rien donné.

Depuis le début des négociations, la SSE n’a pas cessé de revendiquer l’abolition pure et simple du calendrier annuel de travail. Concrètement, elle exige des horaires pouvant aller de 0 à 48 heures hebdomadaires (ou 58 avec les déplacements), en fonction des besoins, et modifiables toutes les quatre semaines!

«Les entrepreneurs ne peuvent se cacher derrière une prétendue conjoncture difficile.»

Interrogé par la RSI le 20 octobre dernier, Mauro Galli, président de la section tessinoise de la SSE, plaide pour «ne plus travailler selon l’horaire classique de huit ou neuf heures par jour, mais éventuellement commencer plus tôt, terminer plus tard, travailler le samedi, travailler de nuit, travailler le soir.»

Dans un métier à la pénibilité extrême, et aux rythmes effrénés en raison de délais toujours plus serrés, cette revendication est tout bonnement inacceptable. Pire, la SSE a explicitement conditionné l’octroi d’une éventuelle augmentation des salaires au fait que son projet en matière de flexibilité du temps de travail soit accepté par l’aile syndicale… Et cela alors même que l’inflation atteint des niveaux record, que les primes maladie explosent et que les prix des biens essentiels grimpent. Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuel de la branche, une telle position est incompréhensible.

Les entrepreneurs ne peuvent se cacher derrière une prétendue conjoncture difficile. On ne compte plus les grues, fouilles, rénovations qui constellent le moindre recoin du canton. L’indice suisse de la construction évoque clairement des volumes de construction en plein essor depuis des années dans tout le pays.

Convention collective menacée

La SSE a manifestement tout fait pour empêcher les négociations d’aboutir jusqu’à ce jour, on le voit. Dans un communiqué du 5 octobre 2021, elle énonçait par ailleurs ce qui aujourd’hui résonne comme une menace: «À considérer de plus près la situation, force est de constater que la renonciation à une convention collective de travail n’entraînerait pour l’instant que peu de changements majeurs pour les différentes entreprises de construction.»

Pour Unia, au contraire, la donne est claire: nous voulons conclure une bonne CN, car c’est la seule garantie de bonnes conditions de travail, ainsi que de régulation de la concurrence entre entreprises. Au lieu de s’agacer des actions légitimes menées par les travailleurs, les entrepreneurs responsables et la Fédération vaudoise des entrepreneurs feraient mieux de travailler à ramener la SSE à plus de raison.

Pietro Carobbio Afficher plus Responsable du secteur construction, Unia Vaud.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.