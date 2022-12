Trains supprimés en France – Une grève sans syndicats sème la pagaille avant Noël Un collectif de contrôleurs né sur Facebook cible ce week-end de Fêtes pour cesser le travail. Est-ce la naissance d’une version «gilets jaunes» des mouvements sociaux? Alain Rebetez - Paris

La gare de Lyon, à Paris, lors de la première grève des contrôleurs, le 2 décembre. Ce week-end de Noël, plus de la moitié (59%) des dix-sept liaisons quotidiennes avec la Suisse seront supprimées. STEPHANE DE SAKUTIN /AFP

Au-dessus de la tête de José, une affiche de la SNCF proclame fièrement: «Le voyage commence ici». Mais pour José et sa femme, c’est plutôt la file d’attente qui commence. Ils sont venus se faire rembourser les billets Paris-Lausanne qu’ils avaient achetés il y a trois semaines pour ce samedi. «On a de la chance, on a trouvé un train plus tard dans la matinée, mais deux fois plus cher.» Pourtant José n’en veut pas aux grévistes: «Tout le monde cherche à gagner un peu plus à cause de la baisse du pouvoir d’achat. Ils ont raison.»