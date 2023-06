Au SLO le 1er acte du barrage – Une grosse victoire chargée de petits regrets Stade Lausanne Ouchy a pris une option sur la Super League en s’imposant 2-0 à Sion. Une avance qui aurait pu être plus confortable encore. Retour, mardi à la Pontaise. André Boschetti Sion

La joie de Liridon Mulaj est légitime. Son but a pesé très lourd, mentalement surtout, dans la victoire du Stade Lausanne Ouchy à Sion samedi. KEYSTONE/Laurent Gilliéron)

Cette saison plus encore que les précédentes, les jugements hâtifs et définitifs sont à proscrire. Pour s’en persuader, il suffit de se souvenir du parcours du Stade Lausanne Ouchy. En juillet dernier, l’objectif, réaliste, était de faire un peu mieux que le 7e rang final et les 44 points obtenus lors du dernier exercice de l’ère Meho Kodro. Mais à Noël, devant les très solides performances d’une équipe surprenante leader, nombreux étaient ceux qui considéraient les Stadistes comme les principaux favoris à la promotion. Quatre mois et une longue série de contre-performances plus tard, ces mêmes personnes les excluaient sans hésiter de la lutte pour le podium. Tout cela avant une fin de championnat presque parfaite qui a permis au SLO de disputer ce barrage contre le FC Sion.