Accident à Crissier – Une grue de 48 tonnes se renverse sur la route L’accident qui a eu lieu mercredi à 17 h 30 n’a pas fait de blessé. Une erreur humaine en est la cause, selon un dirigeant de la société qui assurait les travaux. Dominique Botti

La grue mobile de construction s’est retrouvée dans une mauvaise posture, mercredi à 17 h 30 dans l’Ouest lausannois. Police Ouest lausannois

«Nous avons eu beaucoup de chance. L’accident est dû à une erreur humaine toute bête qui aurait pu être lourde de conséquences», déclare Fabian Gagnebin, responsable technique chez Gyger Levage. L’accident a eu lieu au centre-ville, à deux pas de la gare de Renens.

Mercredi vers 17 h 30, une grue mobile de construction s’est renversée de côté sur la route du Jura. Le bras télescopique s’est mis en travers de la route sans toutefois toucher le sol. Il n’y a pas eu de blessé. Les dégâts ne sont que matériels.

1 / 7 C’est le bras télescopique de la grue mobile de construction qui a déséquilibré l’engin, mercredi vers 17 h 30. Police Ouest lausannois

Ce type d’incident est «exceptionnel», précise le spécialiste qui ne connaît pas de précédent. Le véhicule en question, un Liebherr MK 88, avait effectué un transport ordinaire de matériel sur un chantier pour la pose de fenêtres et châssis métalliques. C’est au moment de replier le bras que le machiniste, un «collaborateur expérimenté», a effectué la manœuvre qui a déséquilibré l’engin de 48 tonnes.

«Les causes exactes ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours, toutefois une cause technique paraît exclue.» Pascal Fontaine, adjudant de la police cantonale vaudoise

Les faits ont eu lieu sur le territoire de Crissier, à la frontière avec Renens, mais c’est la police cantonale vaudoise qui répond aux questions. «Les causes exactes ne sont pas encore connues. Une enquête est en cours, toutefois une cause technique paraît exclue», nous répond l’adjudant Pascal Fontaine.

Le communicant de la police précise que l’opération de dépannage était délicate. Il s’agissait de prendre en charge un véhicule lourd dans un milieu urbain, sans prendre le risque de causer plus de dégâts qu’il y en avait déjà.

«Vendredi noir»

Cet incident rappelle le «vendredi noir» de 1982, comme le titrait «24 heures». Le 24 avril, une grue avait fait sept morts et 31 blessés, parmi lesquels des écoliers. La flèche de l’engin de chantier s’était sectionnée et avait écrasé l’arrière du véhicule et l’avant de la remorque qui se trouvait sur l’avenue de Rumine. Selon les expertises qui ont suivi, des boulons de fixation avaient cédé en raison d’un manque d’entretien. Les responsables avaient été condamnés.

Dominique Botti est journaliste à la rubrique vaudoise de 24 Heures, spécialisé dans les enquêtes de terrain, les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @dominiquebotti

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.