Nouveau président – «Une guerre de tranchées attend Joe Biden» Avec un Sénat qui pourrait rester à majorité républicaine, la marge de manœuvre sera limitée. Le prochain président devra feinter pour gouverner. Andrés Allemand Smaller

Joe Biden se prépare à gouverner par décret, comme ses prédécesseurs Donald Trump et Barack Obama. keystone-sda.ch

Joe Biden sera président le 20 janvier, mais pourra-t-il vraiment gouverner? «Ça va être une guerre de tranchées», prédit David Sylvan, professeur à l’IHEID de Genève. «Si la majorité au Sénat reste républicaine, on va vers un blocage total, comme durant les six dernières années de Barack Obama à la Maison-Blanche.» Voilà pourquoi tout le monde est suspendu au second tour des élections en Géorgie qui se tiendra le 5 janvier: les deux sénateurs républicains de cet État seront-ils détrônés par des démocrates? Ce serait un séisme politique! Au Sénat, les deux partis à égalité parfaite laisseraient alors la vice-présidente Kamala Harris trancher chaque vote… en faveur de vraies réformes de gauche.