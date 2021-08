L'éditorial - Une guerre pour rien

Deux images se télescopent alors que les talibans entrent dans Kaboul. Des Afghans qui fuient à bord des derniers avions occidentaux, pour ceux qui ont eu la chance d’obtenir un visa. Et des insurgés au turban noir accueillis en libérateurs par des populations hostiles au gouvernement et à l’occupation américaine. Deux réalités qui disent la complexité et le drame de l’Afghanistan, vingt ans après la chute des talibans.

Si les «étudiants en religion» ont pu reconquérir en quelques jours la totalité des provinces, c’est bien sûr à cause du retrait américain, de la fin des frappes aériennes, de l’absence de renforts et de munitions pour des unités isolées, de la démotivation de cette armée formée et équipée par les Américains à coups de dizaines de milliards.

Mais la vérité est aussi plus cruelle. L’offensive des talibans a commencé depuis des années, dans les campagnes du Sud pachtoune, puis à l’Ouest et même au Nord, dans les zones tadjikes et ouzbèkes qui leur étaient autrefois hostiles. Dans un pays miné par la corruption et profondément traditionnel, où la religion et les coutumes les plus rigoristes régissent toute la vie quotidienne – avec ou sans talibans –, les insurgés ont gagné le soutien de la population. Dans les districts ruraux puis dans les villes, où ils sont entrés presque sans combattre, en sandales et armés de kalachnikovs, paradant à moto au milieu de la foule.

Joe Biden le résume de façon lapidaire lorsqu’il dit aux Afghans que les Américains ne peuvent pas combattre à leur place. Quitte à sacrifier tous ceux qui ont cru en la démocratie, qui ont éduqué leurs enfants pour bâtir un autre pays que celui des mollahs. Toutes les femmes qui ont pu faire des études, travailler, se soigner, s’exprimer, sans crainte d’être renvoyées dans les caves. Joe Biden ne voulait pas léguer cette guerre à son successeur… il lègue à ces Afghans un gouffre de désespoir.

