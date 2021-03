Projet environnemental – Une haie de buissons fruitiers plantée le long de l’Orbe Orbe et l’Alliance vaudoise pour la nature ont installé 130 arbustes. Les promeneurs pourront ainsi découvrir des espèces locales, qui favoriseront oiseaux, insectes et petits mammifères. Frédéric Ravussin

Emilie Staub, cheffe de projet plante des murriers, non seulement pour offrir de quoi faire découvrir les arbustes comestibles mais également pour favoriser la faune et les insectes. Christian / Brun

Plus de 120 buissons fruitiers indigènes, deux noyers et trois merisiers. Sur une centaine de mètres près du terrain de foot du Puisoir, la rive droite de l’Orbe aura bientôt fière allure. Fruit d’une collaboration entre la Commune d’Orbe et l’Alliance vaudoise pour la nature (AVPN), cette action environnementale s’est concrétisée mardi et n’attend plus que la floraison des premières essences pour dévoiler une partie de son important potentiel.

«On a souvent des espaces à disposition, mais pas toujours les ressources pour mettre rapidement en œuvre de tels projets.» Laurence Bordet, responsable de l’Agenda 21 d’Orbe

Elle répond à la fois aux objectifs de l’alliance active dans la plaine de l’Orbe depuis le printemps 2018 et des autorités locales. «Le Plan d’affectation Puisoir, validé par le Conseil communal en 2015, demandait notamment d’apporter davantage de biodiversité dans ce secteur, afin que la population ait encore plus envie de s’approprier les lieux», explique la municipale Myriam Schertenleib. Et Laurence Bordet, responsable de l’Agenda 21 local, de renchérir: «On a souvent les espaces à disposition, mais pas toujours les ressources pour mettre rapidement en œuvre de tels projets.»

Nurserie pour hermines

L’AVPN soutient financièrement le projet – en prenant à sa charge le matériel et les plants mis en terre par le service communal des espaces verts. Et elle assure son élaboration. L’association coche du même coup une nouvelle fois la case qu’elle vise, celle du «renforcement de la biodiversité». La strate arbustive ainsi créée sera propice à la faune indigène: oiseaux, petits mammifères, insectes et reptiles.

«Au milieu de la haie, nous avons réalisé un tas de pierres à l’intérieur duquel on a créé une petite loge qui pourra être utilisée comme nurserie par les hermines», souligne Émilie Schaub, cheffe de projet. La pose de nichoirs pour les rouges-queues, torcols et autres mésanges est aussi au programme, ainsi qu’un grand hôtel à insectes et un dortoir à chauves-souris.

Et puis, cette réalisation permettra aux visiteurs de se familiariser avec des espèces locales et de cueillir des baies et autres fruits comestibles. «Une première floraison est attendue pour l’été. Pour les premiers fruits, il faudra attendre un an de plus. Et dans quatre ans, le site aura réellement pris toute sa dimension», reprend Émilie Schaub.

Des panneaux didactiques sont prévus pour renseigner les promeneurs sur ce primeur en plein air et en libre-service. Si tous ou presque reconnaîtront les mûres, groseilles et autres raisinets, pas sûr qu’ils soient au point sur la manière d’apprêter les baies du cornouiller mâle ou ce qu’il est possible de faire avec les fruits de l’argousier ou de l’épine-vinette.