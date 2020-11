Jura – Une halle polyvalente s’enflamme à Coeuve Une halle polyvalente a pris feu vendredi soir à Coeuve, dans le district de Porrentruy. Le sinistre n’a fait aucun blessé.

Un incendie s’est déclaré sur la façade sud du bâtiment communal abritant une halle polyvalente à Coeuve, dans le Jura, vendredi soir. Aucun blessé n’est à déplorer.

Trois jeunes gens qui se trouvaient à proximité ont donné l’alerte aux alentours de 22h30 vendredi soir, a indiqué la police jurassienne dans un communiqué samedi. L’intervention rapide du Service d’incendie et de secours de Vendline, appuyé par 30 hommes et 7 véhicules du Centre de Renfort de Porrentruy, a permis de circonscrire le sinistre et de limiter les dégâts à la partie scène de l’édifice.

Au moment des faits, le bâtiment n’était pas occupé. Les causes de l’incendie ne sont pour l’heure pas déterminées. La gendarmerie ainsi que le service de l’identité judiciaire se sont rendus sur place et une enquête a été ouverte.

ATS/NXP