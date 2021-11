Semaine de la vaccination – Une hausse de 38% des doses par rapport à la semaine précédente L’offensive lancée par la Confédération a fait augmenter légèrement le nombre de personnes vaccinées sur une semaine en Suisse. Etonam Ahianyo

Une unité mobile de vaccination sur la place de la Riponne lors de la Semaine nationale de la vaccination le mardi 9 novembre 2021 à Lausanne. Jean-Christophe Bott/Keystone

Elle a fait danser le public avec des concerts animés par des artistes comme Stress, Danitsa, Sefanie Heizmann et Sophie Hunger. Elle a intrigué avec ses offres de vaccination anti-Covid dans les bus, trams et même sur un bateau sur le Rhin. La Semaine de la vaccination, qui s’est tenue du 8 novembre au 14 novembre, est désormais derrière nous. Et l’heure est au bilan.



Alain Berset, patron de la Santé, avait présenté l’opération comme l’espoir du «dernier sursaut dans la lutte contre la pandémie». Au final, l’offensive aura effectivement favorisé une légère hausse de la vaccination en Suisse. Au total, 104’689 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées, selon les chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la santé publique.

En moyenne, 15’000 doses ont été administrées chaque jour. Cela représente une hausse de 38% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de piqûres hebdomadaires était en recul depuis la mi-octobre.

«Chaque vaccination compte»

La Confédération a mis une somme totale de 96 millions de francs à disposition des cantons pour la Semaine de la vaccination. Avec pour slogan «Chaque vaccination compte», l’opération a eu lieu dans tout le pays mais les chiffres sur son impact au niveau des cantons sont pour l’heure indisponibles.

«Chaque vaccination supplémentaire est un succès.» Alain Berset, conseiller fédéral chargé de la Santé

Selon les données actualisées issues de notre dashboard par tranche d’âge, les seniors âgés de 80 ans et plus tiennent le haut du pavé avec 91,27%. La tranche des 12 à 19 ans se retrouve au bas de l’échelle avec 39,46%, alors que celle des 30 à 39 ans totalise 67,67%.

«Succès ou échec, telle n’est pas la question»

Le canton de Vaud enregistre 50,6% d’injections en plus sur sept jours par rapport aux sept jours précédents, soit 12’800 doses. Désormais, 66,8% de la population vaudoise est vaccinée. De son côté, le canton de Genève totalise sur la même période 75,5% d’injections supplémentaires par rapport aux sept jours précédents, soit 11’725 doses. Désormais, 65,5% de la population genevoise est vaccinée.



Le directeur de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, Lukas Engelberger, a fait part, ce week-end, de sa satisfaction sur l’opération. L’objectif de la semaine de vaccination était de sensibiliser chacun à la décision de se faire vacciner, a-t-il déclaré, arguant que ce but a été atteint. «Succès ou échec, telle n’est pas la question», avait prévenu Alain Berset, pour qui «chaque vaccination supplémentaire est un succès».

