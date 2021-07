La Task force scientifique alerte – Une hausse des hospitalisations est attendue en Suisse Les scientifiques de la Confédération s’inquiètent du variant Delta et du doublement des cas de coronavirus.

En outre, l’efficacité du vaccin de Pfizer/Biontech contre la mutation Delta n’est que de 88% après la deuxième dose. Elle était de 93% pour le variant Alpha. KEYSTONE/DPA/Rene Traut

La Task force scientifique a alerté mardi sur une augmentation des hospitalisations dans un avenir proche. Depuis le début du mois de juillet, le nombre de cas de coronavirus double chaque semaine. La faute au variant Delta, dominant parmi les contaminations et plus contagieux.

La taskforce base ses prévisions sur l’expérience du Royaume-Uni, où le variant Delta est prédominant depuis un certain temps. Étant donné que la couverture vaccinale est plus faible en Suisse, les admissions à l’hôpital devraient augmenter plus fortement qu’au Royaume-Uni.

Le variant Delta, qui a été identifié pour la première fois en Inde, est jusqu’à 55% plus infectieux que le variant anglais Alpha, se sont inquiétés les experts.

Vaccin moins efficace

En outre, l’efficacité du vaccin de Pfizer/Biontech contre la mutation Delta n’est que de 88% après la deuxième dose. Elle était de 93% pour le variant Alpha. Une hausse significative du nombre d’infections est donc attendue dans les semaines à venir.

Une augmentation du nombre de cas dans tous les groupes d’âge a également été repérée, à l’exception des enfants de moins de 7 ans et des personnes âgées de 65 ans et plus. Les infections ont particulièrement augmenté chez les 26 à 34 ans, suivis des 16 à 24 ans.

