Portrait de Carole Käser – Une héroïne ordinaire, du comptoir au polar Figure de Bex, la patronne du Café de la Gare est si charismatique qu’on la retrouve dans le dernier roman de Marc Voltenauer. Elle ne l’a pas lu! Flavienne Wahli Di Matteo

Carole Käser avec «Lara Gut», la minette mascotte du Café de la Gare. «Grâce à elle, il n’y a jamais «pas un chat» au café.» CHANTAL DERVEY

Nous ne ferions pas mieux que Marc Voltenauer pour entamer ce portrait de Carole Käser, ainsi nous lui empruntons ces mots: «Hubert aimait l’ambiance du Café de la Gare, il s’y sentait comme chez lui. L’endroit avait une âme et cela tenait largement à la personnalité de Carole, la patronne, et de ses deux sœurs […]. Carole accueillait les clients par leur prénom, connaissait leurs habitudes, et surtout elle faisait lien entre les gens. Ici, personne n’était anonyme.» L’auteur de polars chéri des Romands nous a devancés en faisant de cette charismatique cafetière l’un des personnages de sa dernière publication.