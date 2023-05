Stationnement – Une heure de parking offerte en périphérie d’Orbe C’est un geste fait aux commerçants et à la population, après la limitation du stationnement à trente minutes dans les rues du centre. Fabien Lapierre

Les trois parkings gratuits la première heure se situent entre deux et sept minutes à pied de la place du Marché. Jean-Paul Guinnard – Archives

Orbe a entendu la plainte de ses commerçants et d’une partie de sa population. Après l’introduction d’une nouvelle politique de stationnement en 2021, les réactions avaient été vives quant à la diminution du temps maximum de parcage d’une heure à trente minutes payées 1 franc dans les rues du centre-ville. Une durée jugée trop courte pour que les clients aient le temps de faire un achat, tandis que la Municipalité se félicite d’un meilleur tournus mesuré six mois après sur ces 30 places de courte durée.

«Nous avons voulu faire un geste pour compenser. On essaie de mettre tous les atouts de notre côté pour que notre centre-ville vive.» Mary-Claude Chevalier, syndique d’Orbe

Pour contenter tout le monde, il a fallu adapter. Ainsi, la première heure de stationnement est devenue gratuite pour trois parkings de 195 places en périphérie du centre, situés entre deux et sept minutes à pied de la place du Marché (Parking Terreaux-Centre, Parking Abbaye-Grand-Pont, Parking de Thienne) pour une durée jusqu’à trois ou cinq heures, voire illimitée. «Nous avons voulu faire un geste pour compenser, commente la syndique Mary-Claude Chevalier. On essaie de mettre tous les atouts de notre côté pour que notre centre-ville vive.»

Pas de bénéfice

La Commune encourage donc le stationnement de courte durée en surface pour un espace public plus libéré, celui de moyenne durée dans les trois parkings cités et les six couverts, tout en repoussant les voitures des pendulaires plus loin dans des endroits dédiés. «On a le petit plus de la gratuité la première heure, qui est vraiment attractive pour inciter les gens au stationnement de courte durée, puis un tarif horaire qui n’est pas linéaire mais progressif, pour dissuader les pendulaires», souligne Samuel Glayre, le responsable de l’Office de la mobilité.

Le coût de cette nouvelle gratuité serait d’environ 10 à 15’000 francs pour la Commune. À noter qu’elle ne génère pas de bénéfice avec la gestion de ses 300 places de parc. Le poste est tout juste à l’équilibre (751’000 francs de charges et de recettes) au budget 2023, grâce à une petite ponction dans un fonds spécial.

Fabien Lapierre est journaliste à 24 heures depuis 2022, pour la rubrique Vaud & Régions. Basé à Yverdon, il couvre principalement l'actualité du Nord vaudois. Diplômé de l'Ecole supérieure de journalisme de Lille en 2010, il a travaillé pour la télévision, derrière et devant la caméra. Plus d'infos @fabienlapierre

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.