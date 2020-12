Maintien du lien social – Une heure pour adoucir la solitude des Lausannois Ces jours, des duos recrutés par la Ville rendent visite aux personnes esseulées qui en ont fait la demande. Romaric Haddou

Durant une heure, Jacqueline Sauvain (en mauve) reçoit la visite de Floriane (en face) et Carmen (de dos), l’un des duos mis en place par la Ville de Lausanne pour contrer les situations d’isolement en cette période de Fêtes et de pandémie. Odile Meylan

Ce mardi 22 décembre à 14 heures, la sonnette retentit chez Jacqueline Sauvain. Cette Lausannoise de 87 ans fait partie des premiers bénéficiaires du projet «une visite pour les Fêtes», mise sur pied par la Délégation aux seniors de la Ville cette année. Face à la crise sanitaire et à l’annulation des événements traditionnellement organisés à cette période, l’initiative vise à accompagner ceux qui se sentent seuls. Chez Jacqueline Sauvain comme ailleurs, c’est un duo qui se présente à la porte: Floriane Moulin, étudiante à l’UNIL, et Carmen*, habituée à s’engager dans des initiatives à caractère social. Les deux femmes font partie des 30 visiteurs et visiteuses sélectionnés par les Services municipaux parmi plus de 200 postulations. Du 21 au 24 puis du 28 au 31 décembre, elles se rendront durant une heure chez des personnes qui en ont fait la demande. À chaque fois elles offriront une boîte de chocolats de la part de la Ville, avant d’entamer la discussion à domicile ou lors d’une promenade dans le quartier.