Grain de sable - Une histoire de loups

M153: Tu reprendras bien un peu de veau? Tiens, goûte-moi cette rate.F92: Waouh, qu’est-ce que c’est tendre! J’adore.

– Dire qu’ils ont pensé qu’on se limiterait à manger des moutons.

– LOL!

– Gaffe quand même à pas faire trop de bruit… C’est dans ce coin qu’ils ont essayé de dégommer M149 l’autre nuit.

– Les salauds. Cela dit, tu sauras qu’ils ne disent pas «dégommer» mais «prélever».

– Ah, oui, ça sonne mieux. Régulation responsable de la faune, gardiens du temple sacré de la nature, tout ça…

– Oui. Tant qu’on était que deux ou trois, ils nous aimaient plutôt bien. Tu te souviens?

– Le cachet d’authenticité de la région, le petit frisson de la bête sauvage bio… Depuis qu’on croque du bovin, on est clairement moins sympas. Envahissants, paraît qu’on devient.

– Combien on est, déjà?

– Cent cinquante dans ce beau pays, je crois.

– Et eux, combien?

– Bientôt 9 millions.

– Ah ouais, quand même… ça fait beaucoup de villas mitoyennes avec trampoline dans le jardin.

– Oui.

– On pourrait «prélever» deux ou trois de leurs gamins pour réguler un peu!

– Je n’apprécie pas beaucoup tes plaisanteries spécistes.

– LOL.

– Quand j’étais louveteau, mon aïeul Crocs-d’acier et sa femelle Terreur-jaillie-des-brumes me racontaient qu’autrefois…

– Attends, attends, pourquoi tes ancêtres avaient des noms aussi cool, alors que nous, on s’appelle comme des codes PIN?

– Je sais pas. F89 pense que c’est parce que les humains passent trop de temps sur leur téléphone.

– Mmmh.

– Bon, tout ça pour dire qu’il paraît qu’à l’époque, ils vivaient terrés dans des petits hameaux, pendant que nous, on courait les plaines et les forêts en grandes meutes, poils au vent! Ils avaient la pétoche dès qu’on hurlait un peu! Surtout à la pleine lune! Les seigneurs de la nuit, on était!

– Ahooouuuuuuuuuuu!

– Ahou-ahouu-ahouuuuuuuuuuu!

– Haha!

– …

– Peut-être qu’ils ont peur que ça redevienne comme ça?

– Je dirais qu’il y a de la marge.

– Oui.

– Waf!

– Hein?

– Je m’entraîne à passer pour un labrador. J’ai l’impression qu’il risque de pas y avoir tellement d’autres moyens de sauver sa peau ces prochains temps.

– Reprends un peu de ce veau, on va avoir besoin de forces.

