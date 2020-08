Brésil – Une île paradisiaque réservée aux touristes contaminés Les autorités de l’île de Fernando de Noronha, fermée depuis cinq mois en raison de la pandémie, ont décidé de rouvrir leurs portes uniquement aux personnes ayant déjà été contaminées.

L’île brésilienne est très prisée de la jet-set notamment en raison de ses plages sauvages et de ses boutiques de luxe. AFP

Fermée il y a cinq mois en raison de l’épidémie de Covid-19, l’île paradisiaque de Fernando de Noronha, au large du Brésil, a décidé de réserver son accès aux touristes ayant déjà été contaminé par le coronavirus. Cette mesure est destinée à «garantir la protection de tout le monde».

«Dans un premier temps, seuls les touristes ayant eu le Covid-19 seront autorisés à débarquer», ont annoncé jeudi les autorités locales sur leur compte Instagram.

Réputée pour ses plages sauvages et ses boutiques luxueuses, cette île volcanique de 3’000 habitants est très prisée de la jet-set brésilienne mais aussi étrangère.

Bracelets d’identification

Les visiteurs, qui doivent d’habitude seulement s’acquitter à leur arrivée d’une taxe destinée à la conservation de l’environnement, seront désormais invités à partir du 1er septembre à présenter les résultats de tests prouvant qu’ils ont été contaminés par la maladie dans le passé.

Les touristes admis sur l’île se verront remettre un bracelet d’identification et ne pourront déambuler à leur guise qu’après avoir respecté une période de quarantaine ou avoir été déclarés, cette fois, négatifs au coronavirus après un nouveau test.

Fernando de Noronha avait fermé ses portes le 21 mars face à la propagation de l’épidémie qui a explosé au Brésil, le premier pays d’Amérique latine touché par le Covid-19 et le second dans le monde, après les Etats-Unis, avec près de 3,8 millions de cas et 120’000 décès.

ATS/NXP